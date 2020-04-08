У Запорізькій області перевіряють на коронавірус 8 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавірусу також одужали семеро людей

У Запорізькій області за останню добу лабораторно підтвердили ще один випадок захворювання коронавірусом та одужали семеро пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Як повідомляється, за останню добу зафіксували лиш один випадок захворювання на коронавірус, однак від недуги одужали семеро людей. Крім того ще 8 підозр на коронавірус перевіряються медиками.

Загалом у Запорізькій області зареєстровано 45 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Так, вірус зафіксовано у Запоріжжі у 13 осіб, в Мелітополі у 21 особи, в м. Бердянськ в однієї особи, у Запорізькому районі у двох осіб, а також у Мелітопольському районі у 8 осіб.

Нагадаємо, у Запорізькій області позитивний тест на коронавірус виявився у директора ринку, частина якого продовжувала роботу навіть в умовах карантину.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, у тому числі померло 52 особи. Видужало за останній день 35 пацієнтів.