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В Україні коронавірусом захворіли ще понад 60 медиків і 20 дітей

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 10:05
В Україні коронавірусом захворіли ще понад 60 медиків і 20 дітей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Україні COVID-19 підтвердили у 2387 медпрацівників та 855 дітей

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 62 медичного працівника і 26 дітей. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що станом на ранок 4 травня в Україні коронавірусом захворіли 2387 медика та 855 дітей. При цьому 18 медпрацівників померли від ускладнень викликаних COVID-19, а 358 медиків - одужали.

"На амбулаторному лікуванні 8669 пацієнтів, з них 703 дитини і 1975 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 3662 осіб, з них 152 дитини і 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 осіб, у тому числі одна дитина і 14 медиків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували зниження кількості нових випадків захворювання коронавірусом. Так, 3 травня підтвердили 418 нових заражень, що на 84 менше, ніж днем раніше. Загалом в Україні захворіли 12 331 людина.

Також повідомлялося, що за добу підтвердили 15 нових летальних випадків від COVID-19. Загальна кількість жертв коронавіруса становить 303 людини.

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