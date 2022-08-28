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Пошкоджені десятки будинків: в мерії Запоріжжя розповіли про наслідки нічного обстрілу

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Запоріжжя, Неділя 28 серпня 2022 17:26
Пошкоджені десятки будинків: в мерії Запоріжжя розповіли про наслідки нічного обстрілу Фото: внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкоджені 9 багатоповерхівок і 40 приватних будинків (facebook com MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок нічного обстрілу окупантами Запоріжжя пошкоджень зазнали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Facebook.

"В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах. Також пошкоджень зазнали й 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані повністю", - написав він.

Куртєв зазначив, що міські комунальники вже встановили рівень пошкоджень та видали жителям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань.

29 серпня у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вночі 28 серпня окупанти обстріляли Запоріжжя. П'ятеро людей постраждали.

27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.

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