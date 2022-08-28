Пошкоджені десятки будинків: в мерії Запоріжжя розповіли про наслідки нічного обстрілу
Внаслідок нічного обстрілу окупантами Запоріжжя пошкоджень зазнали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Facebook.
"В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах. Також пошкоджень зазнали й 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані повністю", - написав він.
Куртєв зазначив, що міські комунальники вже встановили рівень пошкоджень та видали жителям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань.
29 серпня у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.
Нагадаємо, вночі 28 серпня окупанти обстріляли Запоріжжя. П'ятеро людей постраждали.
27 серпня росіяни обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.
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