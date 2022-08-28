У Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Вночі 28 серпня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що росіяни вночі 27 серпня обстріляли Запоріжжя. Влада зафіксувала 16 прильотів. Постраждали зокрема Гуляйпільська, Оріхівська, Степногірська, Комишівська та Новоолександрівська громади.

Пізніше в ОВА розповіли про ситуацію в Запоріжжі та області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.