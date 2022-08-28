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У Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

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Запоріжжя, Неділя 28 серпня 2022 02:20
У Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 28 серпня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги в місті та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що росіяни вночі 27 серпня обстріляли Запоріжжя. Влада зафіксувала 16 прильотів. Постраждали зокрема Гуляйпільська, Оріхівська, Степногірська, Комишівська та Новоолександрівська громади.

Пізніше в ОВА розповіли про ситуацію в Запоріжжі та області.

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