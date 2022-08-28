Ночью 28 августа в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что россияне ночью 27 августа обстреляли Запорожье. Власти зафиксировали 16 прилетов. Пострадали в частности Гуляйпольская, Ореховская, Степногорская, Камышевская и Новоалександровская громады.

Позже в ОВА рассказали о ситуации в Запорожье и области.

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