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В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Запорожье, Воскресенье 28 августа 2022 02:20
В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 28 августа в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что россияне ночью 27 августа обстреляли Запорожье. Власти зафиксировали 16 прилетов. Пострадали в частности Гуляйпольская, Ореховская, Степногорская, Камышевская и Новоалександровская громады.

Позже в ОВА рассказали о ситуации в Запорожье и области.

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