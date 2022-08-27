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Росіяни вночі обстріляли район Запоріжжя: було 16 "прильотів"

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Запорізька область, Субота 27 серпня 2022 05:52
Росіяни вночі обстріляли район Запоріжжя: було 16 "прильотів" Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

В цілому зафіксовано 16 "прильотів". Інформація про постраждалих відсутня, дані уточнюються

Жителів закликали не нехтувати правилами повітряної тривоги і нерозголошення інформації.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, у тому числі дві дитини.

Вночі 27 серпня вибухи прогриміли в Харкові. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під ракетним ударом опинилася центральна частина міста. Попередньо без жертв і постраждалих.

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