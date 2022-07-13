У Запоріжжі прогриміли вибухи після початку переговорів з РФ в Туреччині
Відразу після початку переговорів у Стамбулі по "зерновому коридору" майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. При цьому в Запоріжжі сталося кілька вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртева в Telegram.
"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там", - написав він.
При цьому через деякий час Куртєв закликав жителів Запоріжжя зберігати спокій.
"Зберігайте спокій, перебуваєте в укриттях і не поширюйте фото- і відеоматеріали", - додав він.
За словами очевидців, місті прогриміло два вибухи.
Оновлено. В ОВА підтвердили, що у Запоріжжі зафіксували два "прильоти" російських ракет.
"Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що деякий час назад у Стамбулі почалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту зерна на міжнародний ринок.
Все, що відомо про переговори в Стамбулі читайте в матеріалі РБК-Україна - "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".