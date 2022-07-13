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У Запоріжжі прогриміли вибухи після початку переговорів з РФ в Туреччині

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Запоріжжя, Середа 13 липня 2022 14:44
У Запоріжжі прогриміли вибухи після початку переговорів з РФ в Туреччині Фото: у Запоріжжі прогриміли вибухи (t me zsuwar)
Автор: Валерія Поліщук

Відразу після початку переговорів у Стамбулі по "зерновому коридору" майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. При цьому в Запоріжжі сталося кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртева в Telegram.

"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там", - написав він.

При цьому через деякий час Куртєв закликав жителів Запоріжжя зберігати спокій.

"Зберігайте спокій, перебуваєте в укриттях і не поширюйте фото- і відеоматеріали", - додав він.

За словами очевидців, місті прогриміло два вибухи.

Оновлено. В ОВА підтвердили, що у Запоріжжі зафіксували два "прильоти" російських ракет.

"Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що деякий час назад у Стамбулі почалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту зерна на міжнародний ринок.

Все, що відомо про переговори в Стамбулі читайте в матеріалі РБК-Україна - "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".

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