На Запоріжжі шахрайка обдурила 20 людей, які хотіли купити амуніцію для військових

Кіберполіція затримала жінку, яка займалася цим видом шахрайства. Підозрюваною виявилася 24-річною жителькою села Петрівське.

Повідомляється, що жінка розміщувала у соціальних мережах оголошення про продаж товарів для військових - рукавиць, наколінників, розвантажувальних жилетів тощо. Однак, як тільки отримувала передплату від клієнтів, зникала.

Від замовників вона отримувала передплату у розмірі 200 - 800 гривень на банківську картку, після оплати деякий час підтримувала зв'язок із покупцями, однак врешті блокувала.

Зазначається, що шахрайка ошукала понад 20 громадян, які хотіли придбати амуніцію для українських військових.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.