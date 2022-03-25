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На Запорожье мошенница обманула 20 человек, которые хотели купить амуницию для военных

На Запорожье разоблачили мошенницу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Запорожье задержали женщину, которая под видом продажи военной амуниции обманула 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Киберполиция задержала женщину, которая занималась этим видом мошенничества. Подозреваемой оказалась 24-летней жительницей села Петровское.

Сообщается, что женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных - перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и тому подобное. Однако, как только получала предоплату от клиентов, исчезала.

От заказчиков она получала предоплату в размере 200 - 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в конце концов блокировала.

Отмечается, что мошенница обманула более 20 граждан, которые хотели приобрести амуницию для украинских военных.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны.

Также мы писали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.

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