На Запорожье мошенница обманула 20 человек, которые хотели купить амуницию для военных

Киберполиция задержала женщину, которая занималась этим видом мошенничества. Подозреваемой оказалась 24-летней жительницей села Петровское.

Сообщается, что женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных - перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и тому подобное. Однако, как только получала предоплату от клиентов, исчезала.

От заказчиков она получала предоплату в размере 200 - 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в конце концов блокировала.

Отмечается, что мошенница обманула более 20 граждан, которые хотели приобрести амуницию для украинских военных.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство.