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Кіберполіція затримала групу шахраїв, які наживались на біженцях під час псевдоперевезень

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Вівторок 22 березня 2022 17:35
Кіберполіція затримала групу шахраїв, які наживались на біженцях під час псевдоперевезень Шахраї наживаються на біженцях (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кіберполіція затримала зловмисників, які пропонували громадянам послуги транспортних перевезень. Як виявилось, після передоплати шахраї зникали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Зокрема, двоє 21-річних жителів Кривого Рогу вирішили "заробити", пропонуючи в інтернеті перевезення громадянам, які намагалися врятуватися від війни.

Виявилось, що фігуранти розміщували оголошення про організацію поїздок за кордон у тематичних спільнотах у месенджерах.

Також за фейкові послуги просили передплату у розмірі 500 - 1000 гривень. Окрім того, отримавши гроші, шахраї блокували клієнтів та не виконували зобов'язань. Зазначається, що гроші вони отримували на банківські картки знайомої.

Окрім того, кіберполіція вилучила у шахраїв мобільні телефони та банківські картки. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям.

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