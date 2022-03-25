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На Запоріжжі шахрайка обдурила 20 людей, які хотіли купити амуніцію для військових

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Запорізька область, П'ятниця 25 березня 2022 16:20
На Запоріжжі шахрайка обдурила 20 людей, які хотіли купити амуніцію для військових На Запоріжжі викрили шахрайку (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Запоріжжі затримали жінку, яка під виглядом продажу військової амуніції обдурила 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Кіберполіція затримала жінку, яка займалася цим видом шахрайства. Підозрюваною виявилася 24-річною жителькою села Петрівське.

Повідомляється, що жінка розміщувала у соціальних мережах оголошення про продаж товарів для військових - рукавиць, наколінників, розвантажувальних жилетів тощо. Однак, як тільки отримувала передплату від клієнтів, зникала.

Від замовників вона отримувала передплату у розмірі 200 - 800 гривень на банківську картку, після оплати деякий час підтримувала зв'язок із покупцями, однак врешті блокувала.

Зазначається, що шахрайка ошукала понад 20 громадян, які хотіли придбати амуніцію для українських військових.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська попередив про нову шахрайську схему під час війни.

Також ми писали, що кіберполіція затримала групу шахраїв, які наживались на біженцях під час псевдоперевезень.

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