На Запорожье мошенница обманула 20 человек, которые хотели купить амуницию для военных
На Запорожье задержали женщину, которая под видом продажи военной амуниции обманула 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.
Киберполиция задержала женщину, которая занималась этим видом мошенничества. Подозреваемой оказалась 24-летней жительницей села Петровское.
Сообщается, что женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных - перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и тому подобное. Однако, как только получала предоплату от клиентов, исчезала.
От заказчиков она получала предоплату в размере 200 - 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в конце концов блокировала.
Отмечается, что мошенница обманула более 20 граждан, которые хотели приобрести амуницию для украинских военных.
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство.
Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны.
Также мы писали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.
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