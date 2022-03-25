ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Запорожье мошенница обманула 20 человек, которые хотели купить амуницию для военных

Новина українською →
Запорожская область, Пятница 25 марта 2022 16:20
На Запорожье мошенница обманула 20 человек, которые хотели купить амуницию для военных На Запорожье разоблачили мошенницу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Запорожье задержали женщину, которая под видом продажи военной амуниции обманула 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Киберполиция задержала женщину, которая занималась этим видом мошенничества. Подозреваемой оказалась 24-летней жительницей села Петровское.

Сообщается, что женщина размещала в социальных сетях объявления о продаже товаров для военных - перчаток, наколенников, разгрузочных жилетов и тому подобное. Однако, как только получала предоплату от клиентов, исчезала.

От заказчиков она получала предоплату в размере 200 - 800 гривен на банковскую карту, после оплаты некоторое время поддерживала связь с покупателями, однако в конце концов блокировала.

Отмечается, что мошенница обманула более 20 граждан, которые хотели приобрести амуницию для украинских военных.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны.

Также мы писали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенническая схема Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет