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ЗАЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

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Энергодар, Четверг 03 ноября 2022 08:11
ЗАЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян Фото: ЗАЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Запорожская АЭС полностью обесточена. Из-за обстрелов оккупантов повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Указано, что в 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.

"В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток и теперь "начался обратный отсчет времени".

"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", - добавили в сообщении.

В компании обратились к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Напомним, что Запорожская АЭС отключалась от сети из-за обстрелов 17 октября.

Добавим, как ранее сообщили в ГУР МО, российские военные разместили свои системы радиоэлектронной борьбы на крыше одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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