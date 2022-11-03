ЗАЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян
Запорожская АЭС полностью обесточена. Из-за обстрелов оккупантов повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".
Указано, что в 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.
"В настоящее время схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отметили, что горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток и теперь "начался обратный отсчет времени".
"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей Росатома в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", - добавили в сообщении.
В компании обратились к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.
Напомним, что Запорожская АЭС отключалась от сети из-за обстрелов 17 октября.
Добавим, как ранее сообщили в ГУР МО, российские военные разместили свои системы радиоэлектронной борьбы на крыше одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции.
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