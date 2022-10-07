На Запорожскую АЭС сегодня должны прибыть четыре эксперта МАГАТЭ

МАГАТЭ направляет на Запорожскую атомную электростанцию четырех экспертов. Они должны заменить тех, кто сейчас находится на ЗАЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые эксперты должны приехать на Запорожскую АЭС сегодня, 7 октября. Эта группа заменит двух наблюдателей, которые находятся сейчас на станции. Эксперты останутся на территории АЭС для контроля ситуации и фиксирования нарушений.
Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хочет вдвое увеличить миссию на Запорожской АЭС и отправить на станции четырех представителей.
Вчера Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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