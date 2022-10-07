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На Запорожскую АЭС сегодня должны прибыть четыре эксперта МАГАТЭ

Фото: МАГАТЭ направляет на ЗАЭС четырех представителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ направляет на Запорожскую атомную электростанцию четырех экспертов. Они должны заменить тех, кто сейчас находится на ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые эксперты должны приехать на Запорожскую АЭС сегодня, 7 октября. Эта группа заменит двух наблюдателей, которые находятся сейчас на станции. Эксперты останутся на территории АЭС для контроля ситуации и фиксирования нарушений.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хочет вдвое увеличить миссию на Запорожской АЭС и отправить на станции четырех представителей.

Вчера Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС