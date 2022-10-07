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На Запорізьку АЕС сьогодні повинні прибути чотири експерти МАГАТЕ

Фото: МАГАТЕ направляє на ЗАЕС чотирьох представників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ направляє на Запорізьку атомну електростанцію чотирьох експертів. Вони повинні замінити тих, які зараз знаходяться на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові експерти повинні приїхати на Запорізьку АЕС сьогодні, 7 жовтня. Ця група замінить двох наглядачів, які перебувають на станції зараз. Експерти залишаться на території АЕС для контролю ситуації та фіксування порушень.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що хоче вдвічі збільшити місію на Запорізькій АЕС та відправити на станції чотирьох представників.

Вчора Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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МАГАТЭЗапорізька АЕС