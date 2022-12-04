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На запорожском направлении ВСУ за неделю уничтожили около 20 военных баз

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Запорожье, Воскресенье 04 декабря 2022 19:20
На запорожском направлении ВСУ за неделю уничтожили около 20 военных баз Фото: ВСУ уничтожили около 20 военных баз на запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

В результате точных ударов ВСУ ранения получили более 1200 солдат армии России. Кроме того, 300 оккупантам тотально не хватает места в больницах, поэтому войска РФ расположили их прямо в поле.

В Мелитополе из всех отделений больничного городка незанятым ранеными русскими осталось только родильное отделение.

Напомним, что во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.

Кроме того, на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.

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