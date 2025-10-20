ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Запорожский суд взыскал с РФ более 3,3 млн долларов в пользу известного производителя посуды

Понедельник 20 октября 2025 12:10
UA EN RU
Запорожский суд взыскал с РФ более 3,3 млн долларов в пользу известного производителя посуды Фото: Хозяйственный суд Запорожской области (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Хозяйственный суд Запорожской области вынес решение в пользу ООО "Торговый дом "БИОЛ" по делу против РФ, взыскав со страны-агрессора более 3,35 млн долларов в качестве возмещения убытков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дело № 908/2077/25 в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд установил, что 03 мая 2022 года вооруженные российские военные захватили территорию предприятия в Мелитополе Запорожской области, а 26 октября того же года оккупационная администрация официально ввела временного администратора и опломбировала помещения.

Это привело к полной потере контроля над имуществом, что суд квалифицировал как нарушение права собственности в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Конституцией и международными конвенциями, включая Женевские конвенции 1949 года и Конвенцию о защите прав человека.

О чем говорится в решении суда

По данным судебного решения, компания "Биол" потеряла товарно-материальные ценности на сумму 3 042 077,12 долларов США и 23 транспортных средства стоимостью 308 335,34 долларов. Общая сумма убытков составила 3 350 412,46 долларов, что эквивалентно более 140 миллионам гривен по курсу на момент подачи иска.

"Российская Федерация как государство-агрессор несет полную ответственность за ущерб, причиненный украинским субъектам хозяйствования в результате вооруженной агрессии и оккупации", - говорится в решении суда.

Суд сослался на выводы экспертов, выписки из реестров и решения других судов, подтверждающие факты захвата имущества. Кроме основной суммы убытков, с РФ также взыскан судебный сбор в размере 1 059 800 гривен в пользу Государственного бюджета Украины.

Что известно о компании "Биол"

Компания "Биол", основанная более 20 лет назад, была ведущим производителем алюминиевой и чугунной посуды, экспортируя продукцию в страны СНГ и Европы.
После оккупации предприятие перерегистрировало юридический адрес во Львове, но производственные мощности остались на оккупированной территории.

Напомним, что подобное решение суда в Украине не первое. Так, до этого Хозяйственный суд Харьковской области обязал Россию выплатить украинскому производителю дверей "ОЛВУД" более 3,7 млн долларов компенсации за убытки от войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Российская Федерация
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов