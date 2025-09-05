Суд в Харькове обязал РФ выплатить производителю дверей свыше 3,7 млн долларов за ущерб от агрессии
Хозяйственный суд Харьковской области обязал Россию выплатить украинскому производителю дверей "ОЛВУД" более 3,7 млн долларов компенсации за ущерб от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.
Хозяйственный суд Харьковской области принял решение взыскать с Российской Федерации 3,7 млн. долларов США (более 140 млн. грн.) в пользу ООО "ОЛВУД". Это компенсация за разрушение имущества и утрату прибыли компании в результате российских обстрелов в Харьковской области.
Иск подало ООО "ОЛВУД" - производитель дверей под брендом "Фабрика дверей Папа Карло", который до начала войны был лидером на рынке. Предприятие понесло убытки в результате российских обстрелов в Дергачах в 2022-2023 годах.
Согласно материалам дела, во время артиллерийских и ракетных обстрелов были повреждены производственные здания и оборудование. Пострадали более 140 единиц имущества, в том числе деревообрабатывающие станки, насосы, ноутбуки и другая техника.
Суд определил:
- реальный ущерб от потери имущества - 926,7 тыс. долларов (35,2 млн грн);
- упущенная выгода от остановки производства - 2,77 млн долларов (105,5 млн грн).
Расчеты подтверждены отчетами аудиторов. Российская Федерация не предоставила доказательств отсутствия своей вины или опровержения размера ущерба.
Кроме компенсации ущерба, суд обязал РФ уплатить более 1 млн грн судебного сбора в пользу государства и еще 11 тыс. грн на возмещение расходов "ОЛВУД" за перевод и нотариальное оформление документов.
Следует также отметить, что суд признал действия Российской Федерации актом вооруженной агрессии, нарушающим международное право, в частности, Устав ООН, Гаагские конвенции 1907 года, Женевскую конвенцию 1949 года и Меморандум о гарантиях безопасности 1994 года.
Факт агрессии признан общеизвестным и не требует дополнительного доказывания, подтверждаемого законодательством Украины и резолюциями ООН.
Напомним, компания ООО "ОЛВУД" начинала изготовление дверей в Дергачах Харьковской области в 1996 году. В начале войны была повреждена часть производственных корпусов.
В июне 2022 года было принято решение о релокации в Калуш. В настоящее время в производство привлечено более 100 работников, 55 из них переехали из Харькова.