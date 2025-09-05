Суд в Харькове обязал РФ выплатить производителю дверей свыше 3,7 млн ​​долларов за ущерб от агрессии

Хозяйственный суд Харьковской области обязал Россию выплатить украинскому производителю дверей "ОЛВУД" более 3,7 млн ​​долларов компенсации за ущерб от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Хозяйственный суд Харьковской области принял решение взыскать с Российской Федерации 3,7 млн. долларов США (более 140 млн. грн.) в пользу ООО "ОЛВУД". Это компенсация за разрушение имущества и утрату прибыли компании в результате российских обстрелов в Харьковской области.

Иск подало ООО "ОЛВУД" - производитель дверей под брендом "Фабрика дверей Папа Карло", который до начала войны был лидером на рынке. Предприятие понесло убытки в результате российских обстрелов в Дергачах в 2022-2023 годах.

Согласно материалам дела, во время артиллерийских и ракетных обстрелов были повреждены производственные здания и оборудование. Пострадали более 140 единиц имущества, в том числе деревообрабатывающие станки, насосы, ноутбуки и другая техника.

Суд определил:

реальный ущерб от потери имущества - 926,7 тыс. долларов (35,2 млн грн);

упущенная выгода от остановки производства - 2,77 млн ​​долларов (105,5 млн грн).

Расчеты подтверждены отчетами аудиторов. Российская Федерация не предоставила доказательств отсутствия своей вины или опровержения размера ущерба.

Кроме компенсации ущерба, суд обязал РФ уплатить более 1 млн грн судебного сбора в пользу государства и еще 11 тыс. грн на возмещение расходов "ОЛВУД" за перевод и нотариальное оформление документов.

Следует также отметить, что суд признал действия Российской Федерации актом вооруженной агрессии, нарушающим международное право, в частности, Устав ООН, Гаагские конвенции 1907 года, Женевскую конвенцию 1949 года и Меморандум о гарантиях безопасности 1994 года.

Факт агрессии признан общеизвестным и не требует дополнительного доказывания, подтверждаемого законодательством Украины и резолюциями ООН.