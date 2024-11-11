В Запорожской области к зиме хотят укомплектовать все воинские части, берут и непригодных
В Запорожской области доукомплектовываются воинские части подразделениями обеспечения. К ним принимают граждан, которые не могут служить в боевых частях по возрасту или здоровью.
Об этом заявил заместитель начальника областного ТЦК и СП Андрей Якунин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Он отметил, что сейчас доукомплектовываются:
- зенитно-пулеметный батальон,
- военно-морская база,
- дивизион речных катеров,
- военный госпиталь.
По его словам, вакансии включают как медицинский персонал и водителей, так и специалистов по техническим специальностям.
Якунин добавил, что также активно комплектуются территориальные центры, где, в частности, требуются операторы системы "Оберег" и роты охраны, включая стрелков и гранатометчиков.
Он напомнил, что военнообязанные в возрасте от 50 лет, а также те, кого комиссии признали пригодными только для службы в тыловых подразделениях, могут присоединиться к подразделениям обеспечения.
При этом, как пояснил Якунин, все военнослужащие получают денежное вознаграждение. К примеру, рядовой состав, за выполнение боевых задач, получает от 50 000 гривен.
Кроме того, Якунин подчеркнул, что в учебные центры направляют лиц в возрасте 25-49 лет, поскольку эта группа признана наиболее способной переносить боевые нагрузки. Таким образом, лица старше 50 лет могут служить только в тыловых подразделениях.
Он посоветовал для консультаций по мобилизационной службе в Запорожской области все желающие могут обратиться в районные ТЦК.
Также в ТЦК рассказали, когда и при каких условиях мобилизация в Украине может завершиться.
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