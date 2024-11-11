Когда мобилизация в Украине может завершиться: что говорят в ТЦК

В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Прежде всего ее срок зависит от ситуации на фронте и общего хода войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина " Суспильному".

Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются. Конечным сроком мобилизации является 7 февраля 2025 года. Однако ее могут продлить.

Сейчас мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы. А также резервисты, не имеющие права на отсрочку и не забронированные.

По словам Истомина, мобилизация может остановиться, когда призовут достаточное количество людей. В частности, для комплектования сил обороны. Это касается и административных задержаний.

"Нужно понимать, что мобилизационные меры продолжаются из-за того, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого нужны как техника, так и военнослужащие. Силы обороны удерживают это давление, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", - отметил Истомин.