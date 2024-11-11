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У Запорізькій області до зими хочуть укомплектувати всі військові частини, беруть і непридатних

Понеділок 11 листопада 2024 17:54
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У Запорізькій області до зими хочуть укомплектувати всі військові частини, беруть і непридатних Фото: військовий квиток (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Запорізькій області доукомплектовують військові частини підрозділами забезпечення. До них приймають громадян, які не можуть служити у бойових частинах через вік або здоров'я.

Про це заявив заступник начальника обласного ТЦК та СП Андрій Якунін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Він зазначив, що наразі доукомплектовуються:

  • зенітно-кулеметний батальйон,
  • військово-морська база,
  • дивізіон річкових катерів,
  • військовий госпіталь.

За його словами, вакансії включають, як медичний персонал та водіїв, так і фахівців з технічних спеціальностей.

Якунін додав, що також активно комплектуються територіальні центри, де, зокрема, потрібні оператори системи "Оберіг" та роти охорони, включаючи стрільців і гранатометників.

Він нагадав, що військовозобов'язані віком від 50 років, а також ті, кого комісії визнали придатними лише для служби в тилових підрозділах, можуть долучитися до підрозділів забезпечення.

При цьому, як пояснив Якунін, всі військовослужбовці отримують грошову винагороду. Наприклад, рядовий склад, за виконання бойових завдань, отримує від 50 000 гривень.

Окрім цього, Якунін підкреслив, що у навчальні центри спрямовують осіб віком 25-49 років, оскільки ця група визнана найбільш здатною переносити бойові навантаження. Таким чином, особи, старші за 50 років, можуть служити лише в тилових підрозділах.

Він порадив для консультацій щодо мобілізаційної служби у Запорізькій області всі охочі можуть звернутися до районних ТЦК.

Також у ТЦК розповіли про те, коли та за яких умов мобілізація в Україні може завершитися.

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