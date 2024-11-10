С какими болезнями точно не могут мобилизовать: полный список

В конце апреля 2024 Министерство обороны Украины внесло изменения в перечень болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности граждан к военной службе.

РБК-Украина рассказывает, с какими заболеваниями военнообязанных граждан не могут мобилизовать.

Согласно обновленному Приказу МО Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №1109/15800, есть четыре оценки состояния здоровья военнообязанных:

пригодный к службе,

непригоден с исключением из военного учета (статус применяют к лицам с тяжелыми или прогрессирующими болезнями, не поддающимися лечению),

временно непригоден (предполагает возможность повторного осмотра после лечения).

пригоден к службе в ограниченных условиях (применяется к лицам, способным служить в воинских частях обеспечения, учебных центрах, подразделениях связи и т.п.).

Согласно документу, основанием для освобождения от мобилизации является наличие серьезных заболеваний , значительно ухудшающих здоровье или представляющих риск для жизни.

Представим основные категории заболеваний, по которым лицо могут признать непригодным к службе:

Инфекционные и паразитарные заболевания

Тяжелые случаи кишечных инфекций, бактериальных и вирусных заболеваний (хронические формы вирусных гепатитов В, С, Д; ВИЧ и болезни, вызванные им).

Также в этот список включают COVID-19 в тяжелой форме и активно прогрессирующий туберкулез.

Новообразование

Любые злокачественные опухоли, особенно если присутствуют метастазы или хирургическое лечение невозможно. Это также касается некоторых доброкачественных новообразований, значительно нарушающих функции органов.

Болезни крови

Прогрессирующие анемии, нарушения свертываемости крови, геморрагические состояния и другие патологии кроветворных органов, которые тяжело лечатся и нарушают нормальные функции организма.

Эндокринные заболевания

Тяжелый сахарный диабет, дисфункции щитовидной железы, ожирение с осложнениями и другие нарушения обмена веществ, которые вызывают значительное нарушение работы организма.

Расстройства психики

Серьезные психические заболевания, включая деменцию, шизофрению, хронические депрессии, состояние тревоги, расстройства личности и т.д.

Особое внимание обращают на психические расстройства, сопровождающиеся стойкими нарушениями, а также в зависимости от психоактивных веществ.

Болезни нервной системы

Прогрессирующие заболевания центральной нервной системы: эпилепсия, болезнь Паркинсона, детский церебральный паралич и другие состояния, серьезно нарушающие координацию, двигательные или когнитивные функции.

Заболевания органов чувств

Тяжелые формы глаукомы, слепота одного или обоих глаз, значительные проблемы со слухом, в частности полная глухота на оба уха, исключающих полноценное исполнение воинских обязанностей.

Болезни системы кровообращения

Тяжелые кардиомиопатии, сердечные аритмии, гипертоническая болезнь III стадии, инфаркт, аневризмы, хронические формы ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность.

Заболевания органов дыхания

Бронхиальная астма тяжелой формы, хронические обструктивные заболевания легких, тяжелые формы легочной недостаточности.

Заболевания органов пищеварения

Прогрессирующие заболевания печени, хронические гастроэнтерологические заболевания, в том числе язвы, колиты, нарушающие нормальную функцию органов и не поддающиеся лечению.

Кожные заболевания

Тяжелые формы дерматологических заболеваний, таких как атопический дерматит, распространенный псориаз с постоянными рецидивами.

Заболевание костно-мышечной системы

Хронические полиартриты, ревматические заболевания вызывают постоянную боль и ограничивают двигательные возможности.

Болезни мочеполовой системы

Тяжелые формы хронических нефритов, пиелонефрита, которые вызывают нарушение функций организма.

Когда полное освобождение от мобилизации невозможно

Некоторые заболевания, невзирая на сложность, не всегда дают автоматическое освобождение от мобилизации.

Если лечение возможно и ожидается, что болезнь не будет препятствовать военной службе, ВЛК может принять решение о временной негодности и назначить повторный осмотр после завершения лечения.

Напомним, что в Украине готовятся шаги к полной цифровизации процесса прохождения ВЛК.