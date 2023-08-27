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Гуменюк о ночных обстрелах: наблюдали сложную схему маневров, вероятно, РФ готовится к атакам

Воскресенье 27 августа 2023 08:35
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Гуменюк о ночных обстрелах: наблюдали сложную схему маневров, вероятно, РФ готовится к атакам Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 августа, во время ночных обстрелов Россия прибегла к сложным схемам маневрирования. Вероятно выстроили безопасные маршруты для будущих атак.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказала Гуменюк, российские ракеты и дроны маневрируют, в первую очередь, для выявления украинской системы ПВО. В то же время во время сегодняшних обстрелов схема была несколько сложнее.

"Но сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров, вероятно, они выискивали варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак", - добавила Гуменюк.

Ночные обстрелы 27 августа

Этой ночью враг устроил очередную воздушную атаку по территории нашей страны. Во время объявления о воздушной тревоге, Воздушные силы предупредили о группе вражеских ракет, которые были выпущены из авиации Ту-95МС. После этого снаряды не один раз меняли курс во время полета. В частности о работе ПВО сообщали в Черкасской области и на подступах к Киеву.

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