В Запорожской области отменяют электрички из-за перебоев со светом: список рейсов

В Запорожской области отменен ряд электропоездов на пригородных маршрутах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.
Как объявила Запорожская дирекция железнодорожных перевозок, ситуация на территории области с электроснабжением становится все сложнее. Поэтому отменены следующие маршруты пригородных электропоездов:
В то же время назначены поезда, состоящие из пассажирских вагонов, по следующим маршрутам:
Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" восстанавливает поезд №131/132, который будет курсировать из Львова в Днепр. Первый рейс отправится 10 декабря.
Напомним, что Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов.
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