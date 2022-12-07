В Запорожской области отменяют электрички из-за перебоев со светом: список рейсов

В Запорожской области отменен ряд электропоездов на пригородных маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Запорожской областной военной администрации.

В то же время назначены поезда, состоящие из пассажирских вагонов, по следующим маршрутам:

Как объявила Запорожская дирекция железнодорожных перевозок, ситуация на территории области с электроснабжением становится все сложнее. Поэтому отменены следующие маршруты пригородных электропоездов:

Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" восстанавливает поезд №131/132, который будет курсировать из Львова в Днепр. Первый рейс отправится 10 декабря.

Напомним, что Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов.

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