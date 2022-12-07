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У Запорізькій області скасовують електрички через перебої зі світлом: список рейсів

Фото: низку приміських електропотягів у Запорізькій оласті поки що скасовано (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У Запорізькій області скасовано низку електропотягів на приміських маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Як оголосила Запорізька дирекція залізничних перевезень, ситуація на території області з електропостачанням стає дедалі складнішою. Тому скасовано такі маршрути приміських електропотягів:

  • Апостолово - Запоріжжя-2, час прибуття 8:10;
  • Запоріжжя-2 - Апостолово, час відправлення 17:20;
  • Запоріжжя-2 - Нікополь, час відправлення 08:40;
  • Нікополь - Запоріжжя-2, час прибуття 17:26;
  • Канцерівка - Запоріжжя-1, час прибуття 07:27;
  • Запоріжжя-1 - Канцерівка, час відправлення 08:57;
  • Канцерівка - Запоріжжя-2, час прибуття 11:25;
  • Запоріжжя-2 - Канцерівка. час відправлення 16:35;
  • Канцерівка - Запоріжжя-1, час прибуття 19:00.

Водночас призначено потяги, що складаються з пасажирських вагонів, за такими маршрутами:

  • Нікополь - Запоріжжя-1, прибуття 07:57;
  • Запоріжжя-2 - Нікополь, відправлення 08:42;
  • Нікополь - Запоріжжя-1, прибуття 21:00;
  • Синельникове -1 - Запоріжжя-2, прибуття 07:34;
  • Запоріжжя-2 - Синельникове-1, відправлення 08: 30;
  • Синельникове -1 - Запоріжжя-2, прибуття 19:30.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" відновлює потяг №131/132, який курсуватиме з Львова до Дніпра. Перший рейс відправиться 10 грудня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахова.

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