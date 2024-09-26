Обстрел Запорожья: из-за удара РФ ранены семь человек, среди них ребенок

Из-за обстрела Запорожья, совершенного российскими оккупантами вчера поздно вечером, были ранены семь человек, среди которых также подросток. Противник попал по жилой застройке и территории предприятия.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Чиновник уточнил, что в городе ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик. Как рассказал руководитель ОВА, войска РФ при атаке по Запорожью попали по жилой застройке и территории одного из предприятий. "Повреждены частные и многоквартирные дома", - передал Федоров. Он добавил, что на местах "прилетов" ведется работа специалистов ГСЧС "Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попаданий", - рассказал руководитель Запорожской ОВА. Последствия российского удара по Запорожью (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)