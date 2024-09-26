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Обстрел Запорожья: из-за удара РФ ранены семь человек, среди них ребенок

Запорожье, Четверг 26 сентября 2024 06:52
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Обстрел Запорожья: из-за удара РФ ранены семь человек, среди них ребенок Фото: стали известны последствия российского обстрела Запорожья (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Из-за обстрела Запорожья, совершенного российскими оккупантами вчера поздно вечером, были ранены семь человек, среди которых также подросток. Противник попал по жилой застройке и территории предприятия.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Чиновник уточнил, что в городе ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.

Как рассказал руководитель ОВА, войска РФ при атаке по Запорожью попали по жилой застройке и территории одного из предприятий.

"Повреждены частные и многоквартирные дома", - передал Федоров.

Он добавил, что на местах "прилетов" ведется работа специалистов ГСЧС

"Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попаданий", - рассказал руководитель Запорожской ОВА.

Обстрел Запорожья: из-за удара РФ ранены семь человек, среди них ребенок

Последствия российского удара по Запорожью (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Ранее сообщалось, что 26 сентября вечером в районе города Запорожья прогремели взрывы. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией российских захватчиков в Запорожье.

Напомним также, 22 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами, и тогда 13 людей пострадали. Среди них - ребенок.

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