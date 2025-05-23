В Запорожской области прогремели взрывы, сообщалось об угрозе баллистики

В Запорожской области сегодня вечером, 23 мая, были слышны взрывы. Они прозвучали на фоне российской воздушной атаки, при этом ранее заявлялось об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - говорится в публикации чиновника в Telegram в 23:00.

Глава ОВА перед тем сообщал об угрозе ударов со стороны российских оккупантов с применением баллистических ракет, в частности по Запорожской области.

Заметим, что в мониторинговых группах писали о возможной атаке со стороны противника баллистикой по территории Запорожской области.

Кроме того, примерно за полчаса до взрывов в Запорожской области Федоров рассказал об активности вражеской тактической авиации, и предупредил об угрозе применения росармией управляемых авиационных бомб (КАБов / УАБов) для атак на Запорожскую область.

Комбинированная воздушная атака РФ на Украину

Как сообщалось ранее, вечером в пятницу был зафиксирован запуск со стороны российских захватчиков нескольких групп дронов-камикадзе в направлении Украины. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.

На фоне дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, там ведется работа ПВО.

Позже стало известно, что в столице фиксировали падение обломков сбитых БПЛА врага в Голосеевском районе, где произошел пожар. Кроме того, известно о двух пострадавших в Киевской области в Броварском районе из-за дроновую атаку.

Добавим, днем 23 мая российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере два человека.