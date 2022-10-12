В Запорожской области предупредили о взрывах из-за "Шахедов": что известно
В Запорожской области создали специальные мобильные и стационарные подразделения, занимающиеся борьбой с дронами-камикадзе. Поэтому при их нападении возможно ведение огня, что, естественно, сопровождается соответствующими звуками взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Жителей просят сильно не беспокоиться при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток.
"Силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения для борьбы с дронами-камикадзе", - рассказал он.
Поэтому, по словам главы региона, во время нападения дронов-камикадзе на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок, как за городом, так и в его пределах.
Как сообщалось, российские оккупанты в ночь на 12 октября нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".
Позже стало известно, что в Запорожье спасли семью, оказавшуюся под завалами из-за ракетного удара ночью среды, 12 октября.
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