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В Запорізькій області попередили про вибухи через "Шахедів": що відомо

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Запоріжжя, Середа 12 жовтня 2022 16:58
В Запорізькій області попередили про вибухи через "Шахедів": що відомо Фото: в Запорізькій області попередили про вибухи через "Шахедів" (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Запорізькій області створили спеціальні мобільні та стаціонарні підрозділи, які будуть займатися боротьбою з дронами-камікадзе. Тому під час їх нападу можливе ведення вогню, що, природно, супроводжується відповідними звуками вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Мешканців просять сильно не хвилюватися при звуках кулеметних черг і пострілів зеніток.

"Силами оборони Запорізького краю створені мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе", - розповів він.

Тому, за словами очільника регіону, під час нападу дронів-камікадзе на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї та зенітних установок, як за містом, так і в його межах.

Як повідомлялось, російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Пізніше стало відомо, що у Запоріжжі врятували родину, яка опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня.

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