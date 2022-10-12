В Запорізькій області попередили про вибухи через "Шахедів": що відомо

В Запорізькій області створили спеціальні мобільні та стаціонарні підрозділи, які будуть займатися боротьбою з дронами-камікадзе. Тому під час їх нападу можливе ведення вогню, що, природно, супроводжується відповідними звуками вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Тому, за словами очільника регіону, під час нападу дронів-камікадзе на об’єкти громадської інфраструктури можливо ведення вогню зі стрілецької зброї та зенітних установок, як за містом, так і в його межах.

"Силами оборони Запорізького краю створені мобільні та стаціонарні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе", - розповів він.

Мешканців просять сильно не хвилюватися при звуках кулеметних черг і пострілів зеніток.

Як повідомлялось, російські окупанти в ніч на 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Пізніше стало відомо, що у Запоріжжі врятували родину, яка опинилася під завалами через ракетний удар вночі середи, 12 жовтня.

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