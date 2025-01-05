В Запорожской области участились этнические конфликты между военными РФ, - АТЕШ

Активность партизан на оккупированных территориях Украины

Командование захватчиков в Донецкой области приказало применять новую тактику. Теперь артиллеристы будут маскироваться под гражданских, а снаряды будут перевозить на гражданском транспорте.

Тем временем партизаны обнаружили замаскированный склад боеприпасов в оккупированном Крыму.

В оккупированных районах Херсонской области, россияне устроили масштабную порчу техники, чтобы не форсировать Днепр вблизи Херсона.

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