RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Запорожской области участились этнические конфликты между военными РФ, - АТЕШ

Фото: в российских подразделениях на юге наблюдаются конфликты на этнической почве (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы этнические конфликты между военнослужащими РФ. Главное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что в 70-м мотострелковом полку РФ фиксируются регулярные случаи словесных оскорблений, основанных на национальной принадлежности, а также физические расправы.

"В полку есть множество антипутински настроенных солдат, которые противодействуют своему командованию. Эти военнослужащие организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения", - сообщают партизаны.

Активность партизан на оккупированных территориях Украины

Командование захватчиков в Донецкой области приказало применять новую тактику. Теперь артиллеристы будут маскироваться под гражданских, а снаряды будут перевозить на гражданском транспорте.

Тем временем партизаны обнаружили замаскированный склад боеприпасов в оккупированном Крыму.

В оккупированных районах Херсонской области, россияне устроили масштабную порчу техники, чтобы не форсировать Днепр вблизи Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область