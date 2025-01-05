У Запорізькій області почастішали етнічні конфлікти між військовими РФ, - АТЕШ

Активність партизан на окупованих територіях України

Командування загарбників у Донецькій області наказало застосовувати нову тактику. Тепер артилеристи будуть маскуватися під цивільних, а снаряди будуть перевозити на цивільному транспорті.

Тим часом партизани виявили замаскований склад боєприпасів в окупованому Криму.

В окупованих районах Херсонської області, росіяни влаштували масштабне псування техніки, щоб не форсувати Дніпро біля Херсону.

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