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Оборону Днепропетровской области будут усиливать. Кабмин выделил деньги

Днепропетровская область, Пятница 17 ноября 2023 19:05
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Оборону Днепропетровской области будут усиливать. Кабмин выделил деньги Архивное фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины сегодня, 17 ноября, принял решение усилить оборону в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Решение для безопасности страны. Сегодня выделяем средства на строительство фортификационных сооружений в Днепропетровской области", - говорится в заявлении.

По его словам, в целом планируется строительство на 178 объектах, которые нужны для защиты региона и всей страны. Он сказал, что очень важно продолжать работу в этом направлении.

"Ведь оборона и безопасность - наш безусловный приоритет. Все силы и внутренние ресурсы направляем на эти цели", - добавил глава правительства.

Строительство оборонных сооружений в Украине

В марте сообщалось, что Кабинет министров намерен выделить 1 млрд гривен из бюджета на расширение строительства фортификационных сооружений.

Также спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал о начале строительства фортификационных сооружений на границе с непризнанным Приднестровьем.

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