В Запорожской области оккупанты вывозят имущество из захваченных школ, - ЦНС
Российские захватчики "эвакуируют" имущество учебных заведений на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, в рамках так называемой "эвакуации" оккупанты вывозят российские учебники и другое имущество из школ на временно оккупированных территориях Запорожской области.
К тому же коллаборанты устроили последний звонок в школах еще в начале мая, чтобы поскорее завершить учебный год и получить возможность "эвакуироваться" на территорию РФ самим.
В то же время, захватчики продолжают уничтожать украинские книги на оккупированных территориях.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.
Действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга - читайте в материале РБК-Украина.
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