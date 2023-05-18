В Запорожской области оккупанты вывозят имущество из захваченных школ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, в рамках так называемой "эвакуации" оккупанты вывозят российские учебники и другое имущество из школ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

К тому же коллаборанты устроили последний звонок в школах еще в начале мая, чтобы поскорее завершить учебный год и получить возможность "эвакуироваться" на территорию РФ самим.

В то же время, захватчики продолжают уничтожать украинские книги на оккупированных территориях.