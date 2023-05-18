У Запорізькій області окупанти вивозять майно із захоплених шкіл, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляється, в рамках так званої "евакуації" окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

До того ж колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість "евакуюватися" на територію РФ самим.

Водночас загарбники продовжують знищувати українські книжки на окупованих територіях.