У Запорізькій області окупанти вивозять майно із захоплених шкіл, - ЦНС
Російські загарбники "евакуюють" майно навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, в рамках так званої "евакуації" окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
До того ж колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість "евакуюватися" на територію РФ самим.
Водночас загарбники продовжують знищувати українські книжки на окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.
Чи справді окупанти вже готуються відступати з півдня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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