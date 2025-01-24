В Запорожской области ГУР уничтожило российскую РЛС "Гармонь" вместе с оккупантами

Как рассказали в ГУР, из-за погодных условий первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной.

Однако россияне услышали взрыв и решили эвакуировать оборудование.

"Сложили РЛС, загрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова", - сказано в сообщении.

В результате удара было уничтожено и РЛС "Гармонь", а также военных, которые обслуживали технику и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки РФ.

Ситуация в Запорожской области

Во второй половине прошлого года появилась информация о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. Тогда же сообщалось о якобы угрозе для города Запорожье.

Однако в Силах обороны заявили, что российские оккупанты активизировались в Запорожской области. Однако, по словам военных, у врага недостаточно сил для большого наступления.