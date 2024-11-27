Россияне накопили силы в Запорожской области, но не для наступления, - ВСУ

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Времовском направлении. Однако в целом в Запорожской области они сосредоточили свои силы не для наступления, а для попытки прорвать оборону украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, россияне активизировали штурмовые действия на Времивском направлении, используя небольшие группы пехоты, иногда поддерживаемые боевыми бронированными машинами и бронегруппами. "Однако это не столько, чтобы совершить какое-то наступление. Это для того, чтобы постоянно продолжать штурмовые действия, пытаться все глубже и глубже вклиниваться в нашу оборону, пытаться занять наши позиции. Но Силы обороны в основном отражают все эти штурмы и пытаются выровнять линию боевого столкновения", - рассказал Волошин. Он также отметил, что российские войска ежедневно совершают около 20 штурмов в этом направлении. Они активно пытаются достичь Большой Новоселки - крупнейшего населенного пункта в регионе, чтобы полностью захватить Донецкую область под свой контроль.