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Россияне накопили силы в Запорожской области, но не для наступления, - ВСУ

Запорожская область , Среда 27 ноября 2024 20:11
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Россияне накопили силы в Запорожской области, но не для наступления, - ВСУ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Времовском направлении. Однако в целом в Запорожской области они сосредоточили свои силы не для наступления, а для попытки прорвать оборону украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, россияне активизировали штурмовые действия на Времивском направлении, используя небольшие группы пехоты, иногда поддерживаемые боевыми бронированными машинами и бронегруппами.

"Однако это не столько, чтобы совершить какое-то наступление. Это для того, чтобы постоянно продолжать штурмовые действия, пытаться все глубже и глубже вклиниваться в нашу оборону, пытаться занять наши позиции. Но Силы обороны в основном отражают все эти штурмы и пытаются выровнять линию боевого столкновения", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что российские войска ежедневно совершают около 20 штурмов в этом направлении. Они активно пытаются достичь Большой Новоселки - крупнейшего населенного пункта в регионе, чтобы полностью захватить Донецкую область под свой контроль.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, в октябре несколько СМИ сообщили, что российские войска могут планировать масштабное наступление с целью установления контроля над Запорожьем. Оккупанты усилили воздушные удары по городу, используя управляемые авиационные бомбы.

Также в сети появилась информация о взятии под контроль российскими силами поселка Левадное в Запорожской области. В ВСУ подтвердили продвижение врага в том направлении.

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, россияне на юге Украины сосредоточили около 200 тысяч военных, включая оккупационные войска в Крыму.

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