У Запорізькій області ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами

Українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Як розповіли у ГУР, через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною.
Однак росіяни почули вибух і вирішили евакуювати обладнання.
"Склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову", - сказано у повідомленні.
В результаті удару було знищено і РЛС "Гармонь", а також військових, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки РФ.
У другій половині минулого року з'явилась інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.
Однак у Силах оборони заявили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.
За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.