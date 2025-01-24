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У Запорізькій області ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами

Ілюстративне фото: ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як розповіли у ГУР, через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною.

Однак росіяни почули вибух і вирішили евакуювати обладнання.

"Склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову", - сказано у повідомленні.

В результаті удару було знищено і РЛС "Гармонь", а також військових, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки РФ.

Ситуація у Запорізькій області

У другій половині минулого року з'явилась інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя. 

Однак у Силах оборони заявили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.

За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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ГУРВійна в УкраїніЗапорізька область