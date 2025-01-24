У Запорізькій області ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами

Як розповіли у ГУР, через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною.

Однак росіяни почули вибух і вирішили евакуювати обладнання.

"Склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову", - сказано у повідомленні.

В результаті удару було знищено і РЛС "Гармонь", а також військових, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки РФ.

Ситуація у Запорізькій області

У другій половині минулого року з'явилась інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Однак у Силах оборони заявили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.