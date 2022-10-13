ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МАГАТЭ обсудил с Кулебой создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Новина українською →
Киев, Четверг 13 октября 2022 18:47
Глава МАГАТЭ обсудил с Кулебой создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Иван Носальский

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гросси в Twitter.

По словам главы МАГАТЭ, переговоры прошли в одном из киевских убежищ.

"С украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - написал Гросси по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Гросси провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых также поднимался вопрос создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

После этого глава МАГАТЭ вернулся в Киев. Планируется, что он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Дмитрий Кулеба МАГАТЭ МЗС Война России против Украины
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны