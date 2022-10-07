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На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ: представителей стало больше

Фото: на Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии провело ротацию представителей миссии в Запорожской атомной электространции. Теперь команду МАГАТЭ представляют четыре эксперта вместо двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ в Twitter.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена, и сейчас на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гросси сообщал о намерении увеличить миссию на Запорожской АЭС вдвое.

Кроме того, 6 октября гендиректор МАГАТЭ посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К тому же Гросси отказался признавать ЗАЭС российским объектом.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ