На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ: представителей стало больше

"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена, и сейчас на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гросси сообщал о намерении увеличить миссию на Запорожской АЭС вдвое.

Кроме того, 6 октября гендиректор МАГАТЭ посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К тому же Гросси отказался признавать ЗАЭС российским объектом.

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