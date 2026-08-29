Запорожская АЭС может столкнуться с полным блекаутом уже через десять дней, - МАГАТЭ

Запорожская АЭС больше недели работает только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Станция потеряла связь с последней внешней линией электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" еще 20 августа в результате боевых действий.
С этого момента объект обеспечивает собственные потребности, в частности работу насосов для охлаждения шести реакторов и бассейнов выдержки топлива, за счет аварийных дизель-генераторов.
Представители МАГАТЭ провели проверку генераторов и оценили имеющиеся запасы. По данным станции, текущего объема дизеля хватит примерно на 10 дней, что является минимально допустимой нормой.
Участение боевых действий усложняет регулярные поставки горючего. Последний завоз на наружное хранилище состоялся еще в марте, а майская доставка была сорвана.
Впрочем, в конце недели эксперты агентства зафиксировали передачу нескольких десятков тонн дизеля с площадок вблизи ЗАЭС.
В МАГАТЭ отмечают, что без срочного восстановления внешней линии или новых поставок топлива станция окажется перед угрозой полного обесточивания.
Агентство пытается согласовать локальное прекращение огня, чтобы провести ремонт линии "Ферросплавная-1".
На территории станции и вблизи нее продолжают фиксировать взрывы и обстрелы. Наблюдатели сообщили о нескольких ударах беспилотников на этой территории:
Радиационный фон на площадке остается в пределах нормы.
В МАГАТЭ призвали стороны к максимальному воздержанию, подчеркнув, что удары вблизи хранилищ топлива или водоемов-охладителей несут критические риски.
Военная активность и угрозы с воздуха фиксируются и на других ядерных объектах страны:
Запорожская АЭС находится в российской оккупации с марта 2022 года. За это время станция неоднократно оказывалась на грани блекаута из-за повреждений обстрелами последних линий питания.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на площадке на постоянной основе для мониторинга состояния ядерной и радиационной безопасности, однако оккупационные войска регулярно ограничивают доступ к отдельным критическим объектам.
Напомним, что ситуация на оккупированной Запорожской АЭС остается критической из-за постоянных проблем с электроснабжением и военной активности.
Ночью 20 августа на станции произошел уже 27-й блекаут. Объект лишился связи с последней внешней линией питания и вынужден был перейти на работу от аварийных дизель-генераторов. С начала 2026 года это уже 15-й подобный случай.
Кроме того, российские войска превратили ЗАЭС в военную базу. На территории станции оккупанты обустраивают склады с оружием, запускают ударные дроны и заминировали отдельные технические помещения.