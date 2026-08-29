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Запорожская АЭС может столкнуться с полным блекаутом уже через десять дней, - МАГАТЭ

21:34 29.08.2026 Сб
3 мин
Оккупированный объект держится на крайнем пределе
aimg Сергей Козачук
Фото: ЗАЭС (Getty Images)

Запорожская АЭС больше недели работает только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Что произошло с питанием ЗАЭС

Станция потеряла связь с последней внешней линией электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" еще 20 августа в результате боевых действий.

С этого момента объект обеспечивает собственные потребности, в частности работу насосов для охлаждения шести реакторов и бассейнов выдержки топлива, за счет аварийных дизель-генераторов.

Представители МАГАТЭ провели проверку генераторов и оценили имеющиеся запасы. По данным станции, текущего объема дизеля хватит примерно на 10 дней, что является минимально допустимой нормой.

Проблемы с логистикой и безопасностью

Участение боевых действий усложняет регулярные поставки горючего. Последний завоз на наружное хранилище состоялся еще в марте, а майская доставка была сорвана.

Впрочем, в конце недели эксперты агентства зафиксировали передачу нескольких десятков тонн дизеля с площадок вблизи ЗАЭС.

В МАГАТЭ отмечают, что без срочного восстановления внешней линии или новых поставок топлива станция окажется перед угрозой полного обесточивания.

Агентство пытается согласовать локальное прекращение огня, чтобы провести ремонт линии "Ферросплавная-1".

Атаки дронов и военная активность

На территории станции и вблизи нее продолжают фиксировать взрывы и обстрелы. Наблюдатели сообщили о нескольких ударах беспилотников на этой территории:

  • 25 августа - дрон попал вблизи пруда-охладителя, ранения получили двое работников;
  • 26 августа один БПЛА взорвался на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива, другой попал в разбрызгивающее устройство системы энергоблоков.

Радиационный фон на площадке остается в пределах нормы.

В МАГАТЭ призвали стороны к максимальному воздержанию, подчеркнув, что удары вблизи хранилищ топлива или водоемов-охладителей несут критические риски.

Ситуация на других АЭС Украины

Военная активность и угрозы с воздуха фиксируются и на других ядерных объектах страны:

  • Южноукраинская АЭС - в течение недели в зоне наблюдения обнаружено 11 дронов;
  • Чернобыльская площадка - зафиксировано движение двух беспилотников и одной ракеты;
  • Хмельницкая АЭС - зафиксирован пролет одного БПЛА, а персонал и миссия МАГАТЭ были вынуждены прятаться в укрытиях из-за воздушных тревог.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится в российской оккупации с марта 2022 года. За это время станция неоднократно оказывалась на грани блекаута из-за повреждений обстрелами последних линий питания.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на площадке на постоянной основе для мониторинга состояния ядерной и радиационной безопасности, однако оккупационные войска регулярно ограничивают доступ к отдельным критическим объектам.

Напомним, что ситуация на оккупированной Запорожской АЭС остается критической из-за постоянных проблем с электроснабжением и военной активности.

Ночью 20 августа на станции произошел уже 27-й блекаут. Объект лишился связи с последней внешней линией питания и вынужден был перейти на работу от аварийных дизель-генераторов. С начала 2026 года это уже 15-й подобный случай.

Кроме того, российские войска превратили ЗАЭС в военную базу. На территории станции оккупанты обустраивают склады с оружием, запускают ударные дроны и заминировали отдельные технические помещения.

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