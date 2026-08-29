Запорізька АЕС може зіткнутися з повним блекаутом вже за десять днів, - МАГАТЕ

Що сталося з живленням ЗАЕС

Станція втратила зв'язок із останньою зовнішньою лінією електропередач 330 кВ "Феросплавна-1" ще 20 серпня внаслідок бойових дій.

Відтоді об'єкт забезпечує власні потреби, зокрема роботу насосів для охолодження шести реакторів та басейнів витримки палива, за рахунок аварійних дизель-генераторів.

Представники МАГАТЕ провели перевірку генераторів та оцінили наявні запаси. За даними станції, поточного обсягу дизелю вистачить приблизно на 10 днів, що є мінімально допустимою нормою.

Проблеми з логістикою та безпекою

Почастішання бойових дій ускладнює регулярні поставки пального. Останній завіз на зовнішнє сховище відбувся ще у березні, а травневу доставку було зірвано.

Втім, наприкінці тижня експерти агентства зафіксували передачу кількох десятків тонн дизелю з майданчиків поблизу ЗАЕС.

У МАГАТЕ наголошують, що без термінового відновлення зовнішньої лінії або нових поставок палива станція опиниться перед загрозою повного знеструмлення.

Наразі Агентство намагається узгодити локальне припинення вогню, щоб провести ремонт лінії "Феросплавна-1".

Атаки дронів та військова активність

На території станції та поблизу неї продовжують фіксувати вибухи й обстріли. Спостерігачі повідомили про декілька ударів безпілотників на цій території:

25 серпня - дрон влучив поблизу ставка-охолоджувача, поранення отримали двоє працівників;

26 серпня - один БПЛА вибухнув на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, інший влучив у розбризкувальний пристрій системи енергоблоків.

Наразі радіаційний фон на майданчику залишається в межах норми.

У МАГАТЕ закликали сторони до максимальної стриманості, наголосивши, що удари поблизу сховищ палива чи водойм-охолоджувачів несуть критичні ризики.

Ситуація на інших АЕС України

Військова активність та загрози з повітря фіксуються й на інших ядерних об'єктах країни:

Південноукраїнська АЕС - протягом тижня в зоні спостереження виявлено 11 дронів;

Чорнобильський майданчик - зафіксовано рух двох безпілотників та однієї ракети;

Хмельницька АЕС - зафіксовано проліт одного БПЛА, а персонал і місія МАГАТЕ були змушені ховатися в укриттях через повітряні тривоги.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває в російській окупації з березня 2022 року. За цей час станція неодноразово опинялася на межі блекауту через пошкодження обстрілами останніх ліній живлення.

Експерти МАГАТЕ присутні на майданчику на постійній основі для моніторингу стану ядерної та радіаційної безпеки, однак окупаційні війська регулярно обмежують їм доступ до окремих критичних об'єктів.