Запорожская АЭС может столкнуться с полным блекаутом уже через десять дней, - МАГАТЭ
Запорожская АЭС больше недели работает только на дизель-генераторах из-за потери внешнего питания. Резервов топлива на площадке осталось ориентировочно на 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Что произошло с питанием ЗАЭС
Станция потеряла связь с последней внешней линией электропередач 330 кВ "Ферросплавная-1" еще 20 августа в результате боевых действий.
С этого момента объект обеспечивает собственные потребности, в частности работу насосов для охлаждения шести реакторов и бассейнов выдержки топлива, за счет аварийных дизель-генераторов.
Представители МАГАТЭ провели проверку генераторов и оценили имеющиеся запасы. По данным станции, текущего объема дизеля хватит примерно на 10 дней, что является минимально допустимой нормой.
Проблемы с логистикой и безопасностью
Участение боевых действий усложняет регулярные поставки горючего. Последний завоз на наружное хранилище состоялся еще в марте, а майская доставка была сорвана.
Впрочем, в конце недели эксперты агентства зафиксировали передачу нескольких десятков тонн дизеля с площадок вблизи ЗАЭС.
В МАГАТЭ отмечают, что без срочного восстановления внешней линии или новых поставок топлива станция окажется перед угрозой полного обесточивания.
Агентство пытается согласовать локальное прекращение огня, чтобы провести ремонт линии "Ферросплавная-1".
Атаки дронов и военная активность
На территории станции и вблизи нее продолжают фиксировать взрывы и обстрелы. Наблюдатели сообщили о нескольких ударах беспилотников на этой территории:
- 25 августа - дрон попал вблизи пруда-охладителя, ранения получили двое работников;
- 26 августа один БПЛА взорвался на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива, другой попал в разбрызгивающее устройство системы энергоблоков.
Радиационный фон на площадке остается в пределах нормы.
В МАГАТЭ призвали стороны к максимальному воздержанию, подчеркнув, что удары вблизи хранилищ топлива или водоемов-охладителей несут критические риски.
Ситуация на других АЭС Украины
Военная активность и угрозы с воздуха фиксируются и на других ядерных объектах страны:
- Южноукраинская АЭС - в течение недели в зоне наблюдения обнаружено 11 дронов;
- Чернобыльская площадка - зафиксировано движение двух беспилотников и одной ракеты;
- Хмельницкая АЭС - зафиксирован пролет одного БПЛА, а персонал и миссия МАГАТЭ были вынуждены прятаться в укрытиях из-за воздушных тревог.
Ситуация на ЗАЭС
Запорожская АЭС находится в российской оккупации с марта 2022 года. За это время станция неоднократно оказывалась на грани блекаута из-за повреждений обстрелами последних линий питания.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на площадке на постоянной основе для мониторинга состояния ядерной и радиационной безопасности, однако оккупационные войска регулярно ограничивают доступ к отдельным критическим объектам.
Напомним, что ситуация на оккупированной Запорожской АЭС остается критической из-за постоянных проблем с электроснабжением и военной активности.
Ночью 20 августа на станции произошел уже 27-й блекаут. Объект лишился связи с последней внешней линией питания и вынужден был перейти на работу от аварийных дизель-генераторов. С начала 2026 года это уже 15-й подобный случай.
Кроме того, российские войска превратили ЗАЭС в военную базу. На территории станции оккупанты обустраивают склады с оружием, запускают ударные дроны и заминировали отдельные технические помещения.