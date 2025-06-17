Запорожье подверглось мощным ударам: вспыхнули пожары, есть разрушения

"В результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар. Взрывной волной выбило окна в домах рядом. Экстренные службы уже работают на месте", - сообщил Федоров.

По его словам, в общей сложности оккупационные войска нанесли по городу как минимум четыре удара, которые привели к разрушениям на нескольких локациях. Информация о пострадавших уточняется.

"Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там вспыхнули пожары. Взрывной волной повреждены находящиеся рядом дома. Информация о пострадавших уточняется", - отметил глава ОВА.