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Запорожье подверглось мощным ударам: вспыхнули пожары, есть разрушения

Иллюстративное фото: враг нанес по Запорожью минимум 4 удара (facebook.com/DSNSZP)
Автор: РБК-Украина

Российские войска нанесли мощный удар по Запорожью в ночь на 17 июня. Повреждены несколько предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"В результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар. Взрывной волной выбило окна в домах рядом. Экстренные службы уже работают на месте", - сообщил Федоров.

По его словам, в общей сложности оккупационные войска нанесли по городу как минимум четыре удара, которые привели к разрушениям на нескольких локациях. Информация о пострадавших уточняется.

"Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там вспыхнули пожары. Взрывной волной повреждены находящиеся рядом дома. Информация о пострадавших уточняется", - отметил глава ОВА.

Ночная атака на Украину 17 июня

Напомним, ночью в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запуска оккупантами ударных дронов. В Киеве повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Подробнее об атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

Спасатели и экстренные службы работали на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Пострадали как минимум 16 человек.

Также под массированным обстрелом дронов и ракет оказалась Киевская область. В Вышгородском районе пострадала женщина, а в Броварском вспыхнули пожары.

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