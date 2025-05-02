Запорожье после удара: уже более 30 пострадавших, обращения не прекращаются

Фото: в Запорожье уже 31 пострадавших из-за дроновую атаку России 2 мая (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)

В Запорожье продолжает расти количество пострадавших из-за атаки России. Сейчас уже 31 раненый и люди продолжают обращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Уже 31 раненый, в том числе, двое детей: в больницы Запорожья продолжают обращаться пострадавшие в результате вчерашней атаки на областной центр", - рассказал он. Кроме того, по его словам, увеличилось количество госпитализированных - в медучреждениях находятся 7 человек.