Запорожье после удара: уже более 30 пострадавших, обращения не прекращаются
В Запорожье продолжает расти количество пострадавших из-за атаки России. Сейчас уже 31 раненый и люди продолжают обращаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Уже 31 раненый, в том числе, двое детей: в больницы Запорожья продолжают обращаться пострадавшие в результате вчерашней атаки на областной центр", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, увеличилось количество госпитализированных - в медучреждениях находятся 7 человек.
Обстрел Запорожья
Вечером 1 мая российские войска нанесли масированный удар дронами по Запорожью.
По Запорожью прокатились как минимум десять взрывов, сразу поступили сообщения о пострадавших.
Позже стало известно, что удары пришлись по жилому сектору - пострадал многоквартирный дом. К утру число раненых увеличилось до 28 человек.
Кроме того, Россия массированно атаковала локомотиворемонтный завод в Запорожье. Пожар на предприятии тушили до утра.
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