Запоріжжя після удару: вже понад 30 постраждалих, звернення не припиняються

В Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих через атаку Росії. Наразі вже 31 поранений і люди продовжують звертатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вже 31 поранений, в тому числі, двоє дітей: в лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр", - розповів він.

Крім того, за його словами, збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей.