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Запоріжжя після удару: вже понад 30 постраждалих, звернення не припиняються

Запоріжжя, П'ятниця 02 травня 2025 14:15
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Запоріжжя після удару: вже понад 30 постраждалих, звернення не припиняються Фото: у Запоріжжі вже 31 постраждалих через дронову атаку Росії 2 травня (ілюстрація/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих через атаку Росії. Наразі вже 31 поранений і люди продовжують звертатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вже 31 поранений, в тому числі, двоє дітей: в лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр", - розповів він.

Крім того, за його словами, збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей.

Обстріл Запоріжжя

Увечері 1 травня російські війська завдали масованого удару дронами по Запоріжжю.

Запоріжжям прокотилися щонайменше десять вибухів, одразу надійшли повідомлення про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що удари припали на житловий сектор - постраждав багатоквартирний будинок. До ранку кількість поранених збільшилася до 28 осіб.

Крім того, Росія масовано атакувала локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Пожежу на підприємстві гасили до ранку.

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