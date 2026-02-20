Запорожье в дыму после удара россиян по инфраструктуре

Удары россиян по Запорожью и области

Российские войска в последнее время усилили удары по Запорожью и области с использованием КАБов, ракет и беспилотников различных типов.

Так, Российская армия вечером вторника, 17 февраля, нанесла дронового удара по Запорожью. В результате удара дрона в городе повреждены окна и фасады жилых домов. Сначала сообщалось об одной раненой женщине, однако впоследствии стало известно, что она умерла от полученных травм.

Ночью 15 февраля ударила дронами по Запорожью. "Шахед" попал в частный дом и значительно его повредил, вспыхнул пожар. Также ранения получили три человека - 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет.

Также во время одной из недавних атак дронов в Запорожье возник масштабный пожар и произошло частичное обесточивание города.

Кроме того, утром 28 января армия РФ ударила по Запорожью, пострадали два человека - помощь врачей понадобилась и 88-летней женщине и 37-летнему мужчине. В результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.