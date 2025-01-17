В Запорожье возросло количество жертв в результате удара РФ 8 января

В больнице умер человек, который пострадал от обстрела Запорожья 8 января возле производственного предприятия. Таким образом количество жертв возросло до 14 человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

"К сожалению после того обстрела который произошел в начале января вблизи с производственным предприятием вчера в больнице один человек умер. За него почти две недели боролись врачи, поэтому количество жертв возросло", - сказал Федоров.

По его словам, все еще продолжается ликвидация последствий обстрелов Запорожья за последний месяц. Также известно, что 60 человек еще находятся в больницах Запорожской области и Запорожья. Федоров отметил, что после 20 сентября возросло количество смертельных случаев после обстрелов Запорожской области.

"Количество смертельных случаев после того, как враг обстреливал массированно территорию Запорожской области существенно возросло после 20 сентября. С 20 сентября 69 человек были убиты после вражеских массированных ударов", - рассказал Федоров.

Обстрел Запорожья 8 января

Напомним, в среду, 8 января российская армия нанесла авиационный удар по Запорожью. Тогда в городе прогремели два взрыва.

Интересно и то, что в России почти сразу отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".