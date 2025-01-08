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Россияне придумали циничное "оправдание" удару КАБами по Запорожью

Запорожье, Среда 08 января 2025 19:12
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Россияне придумали циничное "оправдание" удару КАБами по Запорожью Фото: в РФ придумали циничное "оправдание" массированному удару КАБами по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталия Гурковская

В России уже отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января, в которой погибли 13 человек. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации(ЦПД).

"Чтобы оправдать собственный террористический акт в Запорожье, российская пропаганда врет о работе украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Таким образом, как объясняют в Центре, Россия пытается переложить ответственность за гибель мирных жителей в Запорожье на Украину.

Россияне придумали циничное &quot;оправдание&quot; удару КАБами по Запорожью

В РФ придумали фейк про собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Обстрел Запорожья

Около 16:00 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами (КАБами). Две бомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне, упав на центральную улицу жилого массива.

Сначала сообщалось о трех раненых и одной жертве, позже - о шести раненых. Потом количество жертв и раненых резко возросло. На данный момент из-за обстрела Запорожья погибли уже 13 человек, еще 29 были ранены.

В частности, среди пострадавших - 13-летняя девочка. Кроме того, парамедики полиции спасли 5 человек, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

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