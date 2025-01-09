Удар РФ по Запорожью: Федоров рассказал, почему в городе такое большое количество жертв

Российская армия накануне днем ударила по промышленному району Запорожья. Это произошло в то время, как местные собирались идти домой после окончания рабочих смен.

По его словам, российская армия ударила по городу в момент, когда местные жители собирались идти домой после работы. Они использовали общественный транспорт. И именно поэтому в нем есть погибшие.

"Использовали маршрутные такси, именно поэтому люди погибли в маршрутных такси и две маршрутные такси-автомобили разрушены. Садились в свои машины, именно поэтому 36 авто разрушены. Поэтому, да, действительно, это промышленный район, где жители, просто заканчивая свою смену, отправились домой", - рассказал Федоров.

Он отметил, что КАБы являются достаточно не точным оружием, поэтому не важно, куда россияне пытались ими попасть с начала. Федоров напомнил, что 20-х чисел сентября прошлого года враг почти постоянно обстреливает Запорожье. Там уже разрушено или повреждено около 2000 жилых домов.

"Враг целится по жилым районам, по гражданским жителям. Все 113 пострадавших - это чисто гражданские лица. Мы же можем посмотреть, куда попал их КАБ. Он да, действительно, повредил какие-то там административные здания, но оба КАБа упали непосредственно рядом с проезжей частью", - подчеркнул он.

Удар РФ по Запорожью

Напомним, вчера, около четырех часов дня российские террористы нанесли удар по Запорожью КАБами. Две управляемые авиабомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне города, "прилет" был на центральной улице жилого массива.

В результате удара известно о 13 погибших и более 110 пострадавших.