Обстрел Запорожья: количество жертв возросло

Во время ракетного удара по Запорожью 29 декабря, 13 человек были ранены, еще семеро - погибли. Работы по разбору завалов продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВ Юрия Малашко.

По данным главы ОВА, по состоянию на 15:15 количество погибших в результате российской агрессии возросло до 7 человек.

"Известно о 13 травмированных людях. Работы на местах попадания вражеских ракет продолжается", - сообщил Малашко.

Массовый обстрел Украины

Российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атаки.

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